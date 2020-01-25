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25 января 2020, суббота, 06:00 221 Инфографика
Lifestyle 2020-01-25T06:00:02+02:00
Українські Новини
Что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу

Что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп, знаки зодиака. Фото: pixabay
Гороскоп, знаки зодиака. Фото: pixabay

Конец января станет энергетически стабильным для большинства знаков зодиака, не сложно будет влиться в работу. А что ожидает представителей всех знаков зодиака уже в субботу, 25 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны в субботу почувствуют очень большой заряд энергии. Звезды советуют не расстрачивать его зря, а направить в полезное русло. Лучше посвятить этот день активным занятиям.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Любое дело не принесет в субботу ожидаемых результатов. Потому звезды советуют отдохнуть от интенсивной работы. Лучше посвятить день только себе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

В субботу у Близнецов проснется жажда к чему-то новому. Звезды советуют не противится ей. Возможно Близнецам удастся в этот день найти то, что кардинально изменит их жизнь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Для того, чтобы добиться поставленных целей, Ракам в субботу  необходимо мобилизовать все свои силы. Не стоит отказываться от помощи других и недооценивать их вклад.

Лев (23 июля - 22 августа)

Суббота для Львов станет хорошим стартом для любых затей. Звезды советуют не тратить этот день на пустяки, а посвятить его чему-то важному, до чего раньше не доходили руки.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В субботу Девам может поступить неожиданное предложение. Звезды советуют не спешить с ответом, а прежде хорошенько все обдумать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы привыкли отдавать, ничего не требуя взамен. Есть шанс, что в субботу к Весам возвратиться много из того, что они отдали в прошлом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам в субботу сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Хаос будет преобладать в мыслях и в действиях. Если Скорпионы задумали на этот день важные дела, то лучше отказаться от этого или попросить помощи у близких.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В этот день Стрельцы смогут избежать любых конфликтов. Также никто не сможет испортить Стрельцам настроение и вывести на отрицательные эмоции.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В субботу у Козерогов появится тяга к творчеству. Звезды советуют посвятить этот день не рутинным делам, а занятся чем-то вдохновляющим, использовать весь свой потенциал.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В субботу Водолеи будут очень эмоциональными. Звезды советуют не стесняться проявлять эмоции.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам звезды советуют не оглядываться на прошлое. Есть риск, что Рыбы не смогут двигатьтся вперед, если не отпустят его.

Как сообщали Українські Новини , астролог рассказал о том, какие изменения ждут Львов и Стрельцов в 2020 году. Также для Украины 2020 станет успешным в определенных сферах.

 

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