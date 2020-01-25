Что звезды советуют всем знакам зодиака на субботу

Конец января станет энергетически стабильным для большинства знаков зодиака, не сложно будет влиться в работу. А что ожидает представителей всех знаков зодиака уже в субботу, 25 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны в субботу почувствуют очень большой заряд энергии. Звезды советуют не расстрачивать его зря, а направить в полезное русло. Лучше посвятить этот день активным занятиям.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Любое дело не принесет в субботу ожидаемых результатов. Потому звезды советуют отдохнуть от интенсивной работы. Лучше посвятить день только себе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

В субботу у Близнецов проснется жажда к чему-то новому. Звезды советуют не противится ей. Возможно Близнецам удастся в этот день найти то, что кардинально изменит их жизнь.

Рак (21 июня - 22 июля)

Для того, чтобы добиться поставленных целей, Ракам в субботу необходимо мобилизовать все свои силы. Не стоит отказываться от помощи других и недооценивать их вклад.

Лев (23 июля - 22 августа)

Суббота для Львов станет хорошим стартом для любых затей. Звезды советуют не тратить этот день на пустяки, а посвятить его чему-то важному, до чего раньше не доходили руки.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В субботу Девам может поступить неожиданное предложение. Звезды советуют не спешить с ответом, а прежде хорошенько все обдумать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы привыкли отдавать, ничего не требуя взамен. Есть шанс, что в субботу к Весам возвратиться много из того, что они отдали в прошлом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионам в субботу сложно будет сосредоточиться на чем-то одном. Хаос будет преобладать в мыслях и в действиях. Если Скорпионы задумали на этот день важные дела, то лучше отказаться от этого или попросить помощи у близких.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В этот день Стрельцы смогут избежать любых конфликтов. Также никто не сможет испортить Стрельцам настроение и вывести на отрицательные эмоции.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В субботу у Козерогов появится тяга к творчеству. Звезды советуют посвятить этот день не рутинным делам, а занятся чем-то вдохновляющим, использовать весь свой потенциал.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В субботу Водолеи будут очень эмоциональными. Звезды советуют не стесняться проявлять эмоции.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам звезды советуют не оглядываться на прошлое. Есть риск, что Рыбы не смогут двигатьтся вперед, если не отпустят его.

Как сообщали Українські Новини , астролог рассказал о том, какие изменения ждут Львов и Стрельцов в 2020 году. Также для Украины 2020 станет успешным в определенных сферах.