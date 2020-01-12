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12 января 2020, воскресенье, 07:59 142
Lifestyle 2020-01-12T07:59:13+02:00
Українські Новини
В 2020 Стрельцам не стоит спешить с выводами, - астролог

В 2020 Стрельцам не стоит спешить с выводами, - астролог

Олена Проценко
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, Гороскоп 2020, Стрелец, гороскоп на год
Стрелец. Фото: pixabay
Стрелец. Фото: pixabay

Стрельцов, Овнов и Львов объединяет стихия Огня. Огонь дает представителям этих знаков такие качества как рвение, прывистость и вспыльчивость. Но именно для Стрельцов в 2020 году они могут сыграть плохую роль. Подробным астрологическим прогнозом для Стрельцов поделился астролог Максим Маярчук на своей странице в Facebook.

В 2020 году Стрельцам захочется делать то, что требует напора, сил, настойчивости, целеустремленности и даже задора. Причем, для многих Стрельцов этот период уже наступил с 4 января. Однако, нужно помнить о том, что Юпитер - планета, управляющая Стрельцами - в 2020 году почти все время находится в знаке Козерога, где Юпитеру неуютно.

А это значит то, что Стрельцам нужно быть осторожнее в словах и выводах, осторожнее в поступках, нужно уметь не бросаться в дело (или в драку) сразу же, как только в голову пришла какая-то эмоция или новая мысль.

Не спешите. Первоначальные импульсы к действию или к какому-то резкому слову, или к каким-то выводам будут, скорее всего, неверны. Нужно будет не спешить, а обработать информацию и "переночевать" с ней.

Особенно это касается периодов с 4 января по 19 февраля и с 13 мая по 27 июня. В это время вам нужно не спешить, не давить, уметь вовремя отступать.

Девушкам, нужно быть осторожнее в отношениях с мужчинами. А мужчинам - с друзьями и коллегами. Ничего страшного, однако, нужно просто быть внимательнее, чтобы не создавать острых моментов.

Всю вторую половину года - с 28 июня по 31 декабря - у Стрельцов будет масса энергии, напора, сил. В это время можно заниматься спортом, худеть, менять себя, решительно объясняться в любых отношениях. Можно даже немного позволить себе рисковать. Можно наладить отношения с мужчинами, коллегами, друзьями или любимыми. Но не забывайте и о том, что не стоит спешить с выводами, поступками, эмоциями в течение всего года.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году многие знаки зодиака смогут изменить свою жизнь. Также астролог рассказал о том, как положение планет будет влиять на жизнь в 2020.

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