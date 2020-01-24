САП закрыла уголовное дело Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который ранее стал почетным членом Ассоциации организаторов выборов стран Европы, в связи с истечением сроков досудебного расследования. Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП. "Дело закрыли в конце декабря 2019 года", - сказал он. По словам представитель ведомства, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли. Указанное дело расследовалось с 2016 года. Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского. В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа. Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.