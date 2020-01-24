подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 12:34 130
Судебная власть 2020-01-24T12:36:06+02:00
Українські Новини
САП закрыла уголовное дело Охендовского

САП закрыла уголовное дело Охендовского

Таня Войтюк
Михаил Охендовский, ЦИК, САП, Уголовное дело
Михаил Охендовский. Фото: Facebook/Михаил Охендовский
Михаил Охендовский. Фото: Facebook/Михаил Охендовский

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который ранее стал почетным членом Ассоциации организаторов выборов стран Европы, в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Дело закрыли в конце декабря 2019 года", - сказал он.

По словам представитель ведомства, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли.

Указанное дело расследовалось с 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.

В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа.

Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.

Больше новостей о: Михаил Охендовский ЦИК САП Уголовное дело

Экс-глава ЦВК Охендовский стал почетным членом Асс...
В центре Киева в здании ЦИК застрелился парень в к...
Микитась летел в Лондон с разрешения силовиков зак...
НАБУ открыло два дела против Трубы...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки 13:12
Кабмин направил субвенцию на медуслуги в сельской местности 12:59
Официальный курс гривны на начало недели взлетел 12:39
САП закрыла уголовное дело Охендовского 12:34
Водитель Porsche сбил полицейского во Львовской области 12:33
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин 14:52
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok