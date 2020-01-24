САП закрыла уголовное дело Охендовского

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который ранее стал почетным членом Ассоциации организаторов выборов стран Европы,

Об этом Українським Новинам сообщил представитель САП.

"Дело закрыли в конце декабря 2019 года", - сказал он.

По словам представитель ведомства, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли.

Указанное дело расследовалось с 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.

В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа.

Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.