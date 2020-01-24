подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
24 января 2020, пятница, 08:12 62
Судебная власть 2020-01-24T08:13:24+02:00
Українські Новини
Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР

Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР

Таня Войтюк
Петр Порошенко, ГБР, Допрос, Госбюро расследований, Повестка
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сегодня, 24 января, бывший Президент Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

На 11:00 24 января запланирован допрос по делу о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений.

ГБР предупреждает, что согласно ст 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Отмечается, что следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не явился ни на один из возможных допросов в ГБР. 

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Теперь, в случае если Петр Порошенко пропустит сегодняшний допрос, правоохранительным органам придется доправить его силой в наручниках или же в сопровождении спецназа.

Больше новостей о: Петр Порошенко ГБР Допрос Госбюро расследований Повестка

Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР
Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свободы слова и вмешательства в работу медиа
Новости
Андрей Коболев. Скриншот видео
5 миллиардов "Газпрому" надо вернуть: Коболев дал совет, как уменьшить его премию 08:43
Ринат Ахметов, угольная отрасль Фото: argumentua.com
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций 08:29 Видео
На Донбассе участились обстрелы боевиков: в рядах ВСУ – потери 08:15
Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР 08:12
В Украину пришел птичий грипп: как не заразиться опасной болезнью 07:45
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин 14:52
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
больше новостей
Доллар стремительно дорожает: НБУ обвалил курс гривны на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok