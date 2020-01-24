Сегодня Порошенко ждут на допросе в ГБР

Сегодня, 24 января, бывший Президент Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

На 11:00 24 января запланирован допрос по делу о возможной государственной измене во время подписания Минских соглашений.

ГБР предупреждает, что согласно ст 139, 140 Уголовного процессуального кодекса в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Отмечается, что следователи ГБР неоднократно направляли повестки о вызове на допрос по месту проживания и работы Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не явился ни на один из возможных допросов в ГБР.

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Теперь, в случае если Петр Порошенко пропустит сегодняшний допрос, правоохранительным органам придется доправить его силой в наручниках или же в сопровождении спецназа.