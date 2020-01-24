Долар і євро впали: курс валют в обмінниках перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 січня на 9,85 коп. до 24,4626 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,92 коп. до 24,1526 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 12,15 коп. до 26,6026 UAH/EUR, курс продажу знизився на 12,30 коп. до 27,1106 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,1526 24,4626 26,6026 27,1106 3,53 4,00 Максимальний 24,3400 24,7500 26,8500 27,5000 3,85 5,00 Мінімальний 24,0000 24,3300 26,1000 26,8900 2,50 3,86

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. у четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

У четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.