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  • 5 миллиардов "Газпрому" надо вернуть: Коболев дал совет, как уменьшить его премию
24 января 2020, пятница, 08:43 1158
Политика 2020-01-24T08:43:40+02:00
Українські Новини
5 миллиардов "Газпрому" надо вернуть: Коболев дал совет, как уменьшить его премию

5 миллиардов "Газпрому" надо вернуть: Коболев дал совет, как уменьшить его премию

Надежда Комендантова
Андрей Коболев, Премии Нефтегазу, Газпром, Нефтегаз

В то время, как Зеленский угрожает "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн, глава НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что нужно сделать, чтобы не было претензий к его гигантской премии, которую он получил за победу в Стокгольмском арбитраже и перевел маме в США. Для этого необходимо вернуть деньги российской компании "Газпром".

Об оригинальной методике уменьшения зарплаты чиновник-миллионер сказал журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Страна".

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от "Газпрома", и "Газпрому" их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно", - заявил Коболев.

На вопрос журналистки, адекватно ли он оценивает свои способности и считает ли, что его труд оценивается справедливо, руководитель компании напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет "Нефтегаза" на рыночных основаниях. Коболев отказался называть и комментировать ее размер, а также запредельные заработки своих коллег.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выплатит руководству в качестве премии 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром" (Россия).

Ранее, 27 декабря, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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