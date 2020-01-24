Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР

Сьогодні, 24 січня, колишній Президент Петро Порошенко повинен з'явитися на допит в Держбюро розслідувань. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини. На 11:00 24 січня запланований допит у справі можливої державної зради під час підписання Мінських угод. ДБР попереджає, що відповідно до ст 139, 140 Кримінального процесуального кодексу у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано силу. Зазначається, що слідчі ДБР неодноразово надсилали повістки про виклик на допит за місцем проживання і роботи Порошенка. Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився ні на один з можливих допитів в ГБР. Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не отримав повістку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого. Тепер, у разі якщо Петро Порошенко пропустить сьогоднішній допит, правоохоронним органам доведеться доправити його силою в наручниках або ж у супроводі спецназу.