підписатися на розсилку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 08:12 22
Судова влада 2020-01-24T08:31:30+02:00
Українські Новини
Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР

Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР

Таня Войтюк
Петро Порошенко, Допит, виклик на допит, Повістка, ДБР
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Сьогодні, 24 січня, колишній Президент Петро Порошенко повинен з'явитися на допит в Держбюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

На 11:00 24 січня запланований допит у справі можливої державної зради під час підписання Мінських угод.

ДБР попереджає, що відповідно до ст 139, 140 Кримінального процесуального кодексу у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано силу.

Зазначається, що слідчі ДБР неодноразово надсилали повістки про виклик на допит за місцем проживання і роботи Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився ні на один з можливих допитів в ГБР.

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не отримав повістку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

Тепер, у разі якщо Петро Порошенко пропустить сьогоднішній допит, правоохоронним органам доведеться доправити його силою в наручниках або ж у супроводі спецназу.

Більше новин про: Петро Порошенко Допит виклик на допит Повістка ДБР

Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР
Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа
Новини
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
За 2019 рік "Нова пошта" збільшила кількість відділення та відправлень з США та Китаю 10:39
Долар і євро впали: курс валют в обмінниках перед вихідними 10:19
Кабмін сьогодні проведе засідання 09:47
Раді запропонували повернути на доопрацювання законопроект про медіа 09:43
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
Долар стрімко дорожчає: НБУ обвалив курс гривні на вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok