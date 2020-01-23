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  • В Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику
23 января 2020, четверг, 23:38 150
Мир 2020-01-23T23:50:02+02:00
Українські Новини
В Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику

В Давосе министр финансов США раскритиковал Грету Тунберг, посоветовав выучить экономику

Ярина Вацяк
Экология, Всемирный экономический форум в Давосе, Давос, Грета Тунберг

Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе критически отозвался о докладе 17-летней эко-активистке Греты Тунберг, которая стала человеком года по версии журнала Time. Мнучин посоветовал девушке сначала изучить экономику в колледже, чтобы читать лекции мировым лидерам.

Так американский министр финансов ответил на вопрос о том, стоит ли Америке отказаться от ископаемого топлива, прислушавшись к призывам активистки, пишет "Голос Америки".

"Она - главный экономист? Кто она такая? Я запутался", - сказал Мнучин. После чего добавил, что ремарка была шуткой.

"После того, как она изучит экономику в колледже, она может вернуться и нам объяснить", - отметил американский министр финансов.

Мнучин назвал вопросы охраны окружающей среды "сложными", приведя пример электромобилей, которые считаются менее вредными для природы, но батареи, использующие электромобили, имеют негативное влияние на экологию.

Тунберг, которая является одним из лидеров движения против изменения климата, в ходе своего выступления во вторник призвала лидеров немедленно отказаться от применения ископаемого топлива.

"Интересно, что вы скажете своим детям о причине вашего провала и того, что перед ними предстал климатический хаос, который вы сознательно вызвали?" - заявила Тунберг.

Вопрос изменения климата является одним из центральных на нынешнем Всемирном экономическом форуме. Организаторы форума, происходит в швейцарском Давосе, призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.

Как сообщали Українські Новини, ранее был опубликован полный список участников Всемирного экономического форума в Давосе.

В сентябре сентября Тунберг была удостоена высшей награды от Amnesty International, которую получила в Лондоне. 

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