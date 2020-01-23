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23 січня 2020, четвер, 22:05 6
Зовнішня політика 2020-01-23T22:18:07+02:00
Українські Новини
Іран прийме рішення про роботу з "чорними ящиками" літака МАУ після візиту в Україну

Іран прийме рішення про роботу з "чорними ящиками" літака МАУ після візиту в Україну

Ярина Вацяк
Іран, МАУ, Авіакатастрофа літака МАУ, чорні скриньки
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

Іран прийме остаточне рішення про роботу з "чорними ящиками" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передають Українські Новини.

В рамках розслідування катастрофи українського літака 21 січня в Київ прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування.

Також до роботи експертної групи приєдналися фахівці з Канади і Франції.

Експерти ознайомилися з технічними можливостями зчитування інформації з "чорних ящиків" Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства "Дискові системи".

22 січня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов провів зустріч з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді, на якій обговорювалося питання подальшої взаємодії України та Ірану в розслідуванні авіакатастрофи, у зустрічі також взяв участь посол України в Ірані Сергій Бурділяк.

У четвер Данилов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи, щоб обговорити питання роботи експертної групи.

Уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення про подальшу роботу із засобами реєстрації польотної інформації буде прийнято після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну і з урахуванням вимог Чиказької конвенції.

Секретар РНБО наголосив на повній технічній готовності України досліджувати "чорні ящики".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з представником Президента Ірану передачу Україні "чорних ящиків" збитого літака МАУ.

Тим часом, Ірані заявили про безпеку польотів над країною.

Іран ідентифікував 169 тіл загиблих внаслідок авіакатастрофи літака МАУ.

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