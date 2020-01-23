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23 січня 2020, четвер, 17:35 1
Фінанси 2020-01-23T17:56:14+02:00
Українські Новини
Після різкого зниження гривня на міжбанку перейшла до зростання

Після різкого зниження гривня на міжбанку перейшла до зростання

Ярина Вацяк
Курс валют, курс гривні, курс долара, Міжбанк
Курс гривні на міжбанку зміцнився. Фото: bank.gov.ua
Курс гривні на міжбанку зміцнився. Фото: bank.gov.ua

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,53 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,42-24,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,32-24,35 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,53% з 23,74 UAH/USD до 24,34 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.

 

 

 

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