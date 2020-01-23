Після різкого зниження гривня на міжбанку перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,53 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 24,42-24,45 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,32-24,35 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,53% з 23,74 UAH\/USD до 24,34 UAH\/USD. Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH\/USD. Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH\/USD.