Після різкого зниження гривня на міжбанку перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у середу на 15 коп. в четвер зміцнився на 9 коп. до 24,34 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,49-24,53 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,42-24,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,32-24,35 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,53% з 23,74 UAH/USD до 24,34 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 22 січня на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 січня, на 23,94 коп. до 24,5401 UAH/USD.