В Днипре скончалась девушка, пострадавшая от взрыва петарды

18-летняя девушка, пострадавшая в результате взрыва петард на балконе многоэтажного дома в Днипре 21 января, умерла в больнице в четверг, 23 января. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вечером 21 января в квартире на втором этаже 5-этажного дома по улице Софьи Ковалевской.

По словам мужчины, взорвались петарды, из которых он пытался сделать взрывпакет.

В результате происшествия мужчине оторвало руку по локоть (госпитализирован в больницу №6).

Его жизни ничего не угрожает.

Девушка получила проникающее ранение черепа и была госпитализирована в областную клиническую больницу имени Мечникова, утром 23 января она скончалась.

Начато расследование по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области из-за фейерверков попал в реанимацию 40-летний мужчина с ожогами лица, переломом черепа и кости правого глаза.

Также украинцы просят власти запретить запуск салютов и петард.