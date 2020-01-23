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23 января 2020, четверг, 15:07 435
Происшествия 2020-01-23T15:07:56+02:00
Українські Новини
В Днипре скончалась девушка, пострадавшая от взрыва петарды

В Днипре скончалась девушка, пострадавшая от взрыва петарды

Елена Новикова
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Взрыв на балконе. Фото: Национальная полиция Днипра
Взрыв на балконе. Фото: Национальная полиция Днипра

18-летняя девушка, пострадавшая в результате взрыва петард на балконе многоэтажного дома в Днипре 21 января, умерла в больнице в четверг, 23 января. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вечером 21 января в квартире на втором этаже 5-этажного дома по улице Софьи Ковалевской.

По словам мужчины, взорвались петарды, из которых он пытался сделать взрывпакет.

В результате происшествия мужчине оторвало руку по локоть (госпитализирован в больницу №6).

Его жизни ничего не угрожает.

Девушка получила проникающее ранение черепа и была госпитализирована в областную клиническую больницу имени Мечникова, утром 23 января она скончалась.

Начато расследование по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области из-за фейерверков попал в реанимацию 40-летний мужчина с ожогами лица, переломом черепа и кости правого глаза.

Также украинцы просят власти запретить запуск салютов и петард.

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