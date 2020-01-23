Укрепление гривны негативно влияет на металлургическую отрасль, - "Укрметаллургпром"

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" отмечает негативное влияние укрепления гривны на металлургическую отрасль.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

"Металлургическая отрасль ориентирована на экспорт. До 85% металлургической продукции и более 50% железорудного сырья у нас экспортируется. Основной доход производители получают в валюте, которая конвертируется, и покрываются затраты в гривнах", - сказал он.

По словам Каленкова, так как курс (гривны по отношению к доллару) укрепился на 14% с начала 2019 года, гривневая сумма, приобретаемая за эту валюту, существенно уменьшилась.

Следовательно, себестоимость выпускаемой продукции в валютном выражении увеличилась на те же 14%, что негативно сказалось на экономике предприятий и на их конкурентоспособности на мировом рынке.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Тем временем Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа.