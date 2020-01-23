В Украину не пропустили трех российских политиков

Пересекать украинскую границу разрешают далеко не всем. Так, вскоре после того, как пограничная служба не пропустила российских актеров, та же участь постигла и трех политиков из Российской Федерации: двух "единороссов" и коммуниста.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Вечером 22 января в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу", - сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно данным, речь идет о региональных политиках страны-агрессора. Так в "Борисполь" рейсом из Лондона прибыл бывший мэр Пскова и экс-депутат местного областного собрания представитель провластной политической партии РФ "Единая Россия" Ян Лузин.

Он не смог подтвердить цель своего пребывания, поэтому в Украину его не пропустили. Пограничники отмечают, что утром 23 января россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Они прилетели рейсом из Минска.

Один из визитеров также "единоросс" (Юрий Гольман из Омской области - УП), другой - предаствитель компартии РФ (Валентин Малетин -УП). Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Они возвращены обратным рейсом.

Как сообщали Українські Новини, 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

Тем временем украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни".