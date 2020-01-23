Неудачно высказалась: Новосад объяснилась за жалобы на зарплату

Министр образования Анна Новосад после того, как пожаловалась на маленькую зарплату в 36 тыс. гривен, заявила, что неудачно высказалась. Об этом Новосад написала на своей странице в Facebook.

Так, Новосад написала, что сказанное ею в интервью было "не в той интерпретации".

"Я понимаю, что то, что я сказала в своем интервью, было не в той интерпретации. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко", - написала Новосад.

Также Новосад написала, что учителя получают очень мало, и нужно что-то менять, чтобы люди этой классификации получали достойную оплату, а также чтобы были нормальные зарплаты у профессионалов. Новосад также заявила, что для нее должность министра - это не способ получения больших доходов.

"Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор", - сказала глава Минобразования.

Она также отметила, что поддерживает позицию правительства в том, что чиновники должны получать хорошие зарплаты и должна быть оценка работы, которая в дальнейшем и будет влиять на оплату труда.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях разделились мнения о заявлении Новосад о том, что она не может завести ребенка на зарплату министра.

А за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Также заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен.