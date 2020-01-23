Невдало висловилася: Новосад пояснила свої слова про малу зарплату

Міністр освіти Ганна Новосад після того, як поскаржилася на маленьку зарплату в 36 тис. гривень, заявила, що невдало висловилася. Про це Вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, Новосад написала, що сказане нею в інтерв'ю було "не в тій інтерпретації".

"Я розумію, що те, що я сказала у своєму інтерв'ю, було не в тій інтерпретації. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього необхідно ставитися чуйно", - написала Новосад.

Також Новосад написала, що вчителі отримують дуже мало, і потрібно щось міняти, щоб люди цієї класифікації отримували гідну оплату, а також щоб були нормальні зарплати у професіоналів. Новосад також заявила, що для неї посада міністра - це не спосіб отримання великих доходів.

"Мені важливо втілити ті зміни, які ми, як уряд, пообіцяли, коли приступили до роботи. Це мій основний мотиватор", - сказала глава Міносвіти.

Вона також зазначила, що підтримує позицію уряду в тому, що чиновники повинні отримувати хороші зарплати і повинна бути оцінка роботи, яка в подальшому і буде впливати на оплату праці.

Як повідомляли Українські Новини, в соцмережах розділилися думки про заяву Новосад про те, що вона не може завести дитину на зарплату міністра.

А за 2018 рік Новосад задекларувала купівлю автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. гривень і 754 тис. гривень доходів.

Також заробітна плата міністра освіти і науки Ганни Новосад за листопад становила 55 тис. гривень.