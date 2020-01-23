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23 січня 2020, четвер, 10:49 8
Силові структури 2020-01-23T11:45:02+02:00
Українські Новини
Правоохоронці провели обшуки в букмекерській конторі "Фаворит спорт"

Правоохоронці провели обшуки в букмекерській конторі "Фаворит спорт"

Таня Войтюк
гральний бізнес, Лотереї, Фаворит спорт, Кабмін, Обшук
Компанія Фаворит спорт. Скріншот: YouTube/Favorit
Компанія Фаворит спорт. Скріншот: YouTube/Favorit

Правоохоронці провели обшуки у букмекерській конторі "Фаворит спорт".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску і реалізації лотерей "Фаворит спорт" та створення відповідного сайту в мережі Інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, яка підпадає під норми закону "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Проведеним за участю спеціаліста оглядом веб-сайтів favbet.com і favorit.com.ua встановлено, що з допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки і можливості робити ставки на спортивні події.

Під час спецоперації були проведені санкціоновані обшуки в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів, в ході яких вилучені чорнові записи, комп'ютерна техніка, а також платіжні картки, через які здійснювалась легалізація отриманих коштів.

В даний час прийняті заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп'ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред'явлення підозри за ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні закрили понад 5 тис. гральних закладів.

Раніше Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

Зеленський підтвердив зв'язок рішення уряду з провалом голосування Ради.

На виконання рішення Кабміну Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполіції з 16:00 20 грудня припинити функціонування гральних клубів, закладів і лотерей.

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