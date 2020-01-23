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23 січня 2020, четвер, 10:49 13
Судова влада 2020-01-23T10:53:33+02:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештувати знайдені під час обшуку вдома у Дубневича $120 тисяч і €100 тисяч

Суд відмовився заарештувати знайдені під час обшуку вдома у Дубневича $120 тисяч і €100 тисяч

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Арешт, Обшук, Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Вищий антикорупційний суд відмовився накласти арешт на 119 тис. доларів і 102 тис. євро зятя депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє"), які були знайдені і вилучені в ході обшуку в будинку депутата.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду з клопотанням звернулося Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

За версією слідства, гроші належать Дубневичу, що підтвердила під час обшуку дружина депутата.

При цьому сам Дубневич заявив, що гроші належать його дочці та зятю, які передали кошти йому на зберігання.

У суді зять Дубневича підтвердив цю заяву і аргументував це тим, що будинок його тестя добре охороняється і гроші таким чином будуть перебувати в безпеці.

17 січня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт цих грошей.

Як повідомляли Українські Новини, суд повернув 10 млн гривень, внесених за депутата Ради Дубневича ("За майбутнє") в якості застави.

Раніше Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

Дубневичу інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

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