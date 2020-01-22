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22 января 2020, среда, 19:58 26
Президент 2020-01-22T19:59:10+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии

Зеленский заявил, что нужно взять Украину в ЕС вместо Британии

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе, Евросоюз

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании. 

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины - просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз. Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе… Сейчас очень удобное время, может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?", - сказал президент."

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский выступает в Давосе: прямая трансляция.

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