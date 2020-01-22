Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС, - Кулеба

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, который в декабре выписал себе две внушительные премии, назвал причины, по которым Украина больше не хочет создавать таможенный союз с Евросоюзом. Об этом он написал на странице на Facebook. По словам Кулебы, Украина не готова войти в таможенный союз. Политик объяснил свою мысли в пяти пунктах: 1. Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к членству в котором Украина должны прийти сильными и эффективными. 2. Членство в ЕС - стратегическая цель Украины, а за таможенным союзом могут стоять серьезные угрозы национальным выгодам и интересам. 3. В 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, но эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось. 4. На этом этапе Украине выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. 5. Государство в мире должно руководствоваться своими ценностями и выгодой, а ценность Украины - стать государством-членом ЕС. Пост Дмитрия Кулебы на Facebook Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией. Также он заявил, что Украина рассчитывает на компенсацию в случае снятия с России санкций.