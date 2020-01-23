Смілянський підтвердив, що отримує зарплату більше, ніж президент США

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що отримує зарплату 1 мільйон 24 тисячі гривень, що вище, ніж у президента США Дональда Трампа, який отримує 33,3 тис. доларів на місяць (близько 800 тис. гривень за курсом НБУ).

Про свою зарплату Смілянський розповів журналістам .

"За грудень місяць я отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками і іншим 1 024 000 гривень", - сказав директор "Укрпошти".

Таким чином, зарплата Смілянського, яка становила 1 024 тис. гривень за грудень і, за його словами, в січні не змінилася, за курсом 24 гривні за долар становить $42.6 тис. За 12 місяців $511 тис. Зарплата Трампа фіксована - 400 тис. доларів на рік. У свою чергу Смілянський ще може отримувати премії за квартал і за рік за результатами роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 Ігор Смілянський буде отримувати 1,9 млн гривень зарплати.

Тим часом, зарплата Смілянського вища, ніж у головного поштмейстера США.

Користувачі соціальних мережах обурилися через рівень зарплати Смілянського.