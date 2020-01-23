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23 січня 2020, четвер, 06:25 13
Суспільство 2020-01-23T08:15:02+02:00
Українські Новини
Смілянський підтвердив, що отримує зарплату більше, ніж президент США

Смілянський підтвердив, що отримує зарплату більше, ніж президент США

Ярина Вацяк
зарплата чиновників, Укрпошта, Дональд Трамп, Ігор Смілянський, зарплата Смілянського
Ігор Смілянський. Фото: Facebook/Ігор Смілянський
Ігор Смілянський. Фото: Facebook/Ігор Смілянський

Генеральний директор державної компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що отримує зарплату 1 мільйон 24 тисячі гривень, що вище, ніж у президента США Дональда Трампа, який отримує 33,3 тис. доларів на місяць (близько 800 тис. гривень за курсом НБУ).

Про свою зарплату Смілянський розповів журналістам .

"За грудень місяць я отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками і іншим 1 024 000 гривень", - сказав директор "Укрпошти".

Таким чином, зарплата Смілянського, яка становила 1 024 тис. гривень за грудень і, за його словами, в січні не змінилася, за курсом 24 гривні за долар становить $42.6 тис. За 12 місяців $511 тис. Зарплата Трампа фіксована - 400 тис. доларів на рік. У свою чергу Смілянський ще може отримувати премії за квартал і за рік за результатами роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 Ігор Смілянський буде отримувати 1,9 млн гривень зарплати.

Тим часом, зарплата Смілянського вища, ніж у головного поштмейстера США.

Користувачі соціальних мережах обурилися через рівень зарплати Смілянського.

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