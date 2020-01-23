Китайський Новий рік: коли настає, як святкують, що подають на стіл

Поки українці тільки прийшли в себе після новорічних свят, для жителів Східної Азії все тільки починається. Дата китайського Нового року визначається за місячним календарем і відрізняється від Європи. Цього року свято припадає на суботу 25 січня. В цей день офіційно настане рік Білого Сталевого Щура.

Китайський Новий рік, який вважається також Святом Весни, традиційно святкують 16 днів. Офіційні вихідні в країні триватимуть з 24 по 30 січня 2020 року. Це сімейне свято, під час якого раніше бажали доброго врожаю, а зараз - фінансового благополуччя й успішного кар'єрного зростання.

Традиції святкування

Китайці ґрунтовно готуються до свята: прибирають будинки, викидають все непотрібне. Вважається, що так можна "вимести" з оселі минулорічні невдачі. Вулиці прикрашають усіма відтінками червоного - згідно з народними повір'ями, цей колір відганяє злих духів. Головні прикраси - це червоні ліхтарі і парадні написи з побажаннями удачі, які вішають ліворуч і праворуч від вхідних дверей. Оскільки 2020 рік - рік Щура, то серед прикрас буде багато фігурок цієї тварини.

Свято Весни - це час возз'єднання сім'ї. Кілька поколінь збираються за одним столом у батьківській хаті. Тому перед святами китайські аеропорти, вокзали та автостради перевантажені, а люди готові купувати квитки за завищеними цінами. У наші дні в переддень Нового року в Китаї прийнято дивитися по телевізору новорічний концерт та обмінюватися вітальними повідомленнями в мессендерах.

Що готують на Свято Весни

Рясне застілля - ще одна традиція новорічних свят у Китаї. Особливо важливий вечерю Напередодні Нового Року. Традиційно готують рибу. У китайській мові слово "риба" схоже на слово "надлишок", тому рибними стравами намагаються привернути удачу. Обов'язковий атрибут новорічного столу - пельмені, які сім'я разом ліпить напередодні. Також популярні рисові коржі, курятина, солодкі кульки з рису.

У святкові дні в містах Китаю проводяться народні гуляння з яскравими традиційними постановками та виступами. На таких ходах панує атмосфера карнавалу і масових танців. Наприклад, танець Лева виконують кілька людей, які забираються всередину гігантської фігури тварини і імітують його рухи. Схожим чином виконується танець Дракона: люди тримають на жердинах виготовлену з паперу міфічну істоту, і йдуть вперед, здійснюючи хвилеподібні рухи.

Китайці вірять, що як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, тому намагаються залагодити суперечки до цього свята, забути образи, віддати борги, не брати кредити і бажати всім миру і удачі.

Як повідомляли Українські Новини, Новий рік у Києві на Софійській площі зустріли понад 100 тисяч осіб. Контрактову площу, де також організована святкова локація, в новорічну ніч відвідали більше 40 тис. киян і гостей столиці.

Нагадаємо, що в Чернівцях на новорічні свята проходить свій карнавал - барвистий Маланка-фест. 14 січня учасники в костюмах ведмедів, циган і мишей пройшлися центром міста.