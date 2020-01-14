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14 января 2020, вторник, 00:05 65
Общество 2020-01-14T01:00:01+02:00
Українські Новини
Белые медведи, римские легионеры и эскимосы: в Черновцах прогремел красочный Маланка-фест

Белые медведи, римские легионеры и эскимосы: в Черновцах прогремел красочный Маланка-фест

Ольга Фандорина
Маланка-фест, Маланка, Щедрый вечер

В центре Черновцов в праздник Маланки прошел красочный Маланка-фест. Участники прошлись по центральным улицам города карнавальным шествием, после чего переместились на площадь Филармонии, где состоялись выступления традиционной Маланки, а также свои таланты на сцене показали все присутствующие на фестивале коллективы.

"Маланка - Фест" завораживает своей самобытностью, колоритностью и изобретательностью коллективов.  В этом году фестиваль собрал аудиторию в несколько зрителей, жителей областного центра и туристов собрались вдоль улиц старых Черновцов в ожидании чуда. И фестиваль не подвел - в этом году участники показали огромных белых медведей, суровых эскимосов, римских легионеров, гигантских мышей и цыганские кибитки.  

Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: 0372.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua
Маланка-фест в Черновцах. Фото: acc.cv.ua

В этом году участие в фестивале приняли 30 коллективов из Украины, Румынии и Словении. Голосование за коллектив, который понравился, продолжался на сайте фестиваля Маланок.

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