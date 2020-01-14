Белые медведи, римские легионеры и эскимосы: в Черновцах прогремел красочный Маланка-фест

В центре Черновцов в праздник Маланки прошел красочный Маланка-фест. Участники прошлись по центральным улицам города карнавальным шествием, после чего переместились на площадь Филармонии, где состоялись выступления традиционной Маланки, а также свои таланты на сцене показали все присутствующие на фестивале коллективы.

"Маланка - Фест" завораживает своей самобытностью, колоритностью и изобретательностью коллективов. В этом году фестиваль собрал аудиторию в несколько зрителей, жителей областного центра и туристов собрались вдоль улиц старых Черновцов в ожидании чуда. И фестиваль не подвел - в этом году участники показали огромных белых медведей, суровых эскимосов, римских легионеров, гигантских мышей и цыганские кибитки.