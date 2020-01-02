Давайте уже после праздников: как начать новый год с пользой для психического здоровья

Начать выполнять предновогодние обещания себе следует не первого января, а тогда, когда вы по-настоящему готовы к изменениям. Если запланировали с нового года заниматься спортом или выучить язык не стоит насиловать себя лишь потому, что круглая дата кажется красивой и символичной для начала обновления.

Об этом говорится в заметке Ульяны Супрун на ее странице в соцсети Facebook.

"Помните, после Нового года ваша жизнь никак не изменится, если вы не начнете что-то делать. Или если вы не примете решение, что вам не нужны изменения. Главное - понимать, не вредят ожидания жить сегодняшним днем ​​и комфортно ли вам вводить изменения. Примите это решение сознательно и убедитесь в том, что ваше желание не зависит от других", - говорится в нем.

Как начать Новый год с пользой для психического здоровья:

Если вы уже отложили деньги на абонемент в спортзал, но не уверены, когда именно начнете тренировки, сначала оцените свое реальное желание и возможности.

Определите плюсы и минусы от реализации и нереализации желаемого. Проанализируйте результат и поймите, приносит ли вам это выгоду.

Начните с маленького. Приобретите учебник по иностранному языку, отложите средства на отпуск, найдите единомышленников и договоритесь о встрече. Если цели к приближаться маленькими шагами, нельзя не заметить и достичь ее.

Гордитесь собой, ведь вы сломали систему. Вместо того, чтобы снова откладывать дело на следующий понедельник, вы взялись за него.

Тешьте себя за хороший результат или попытку.

Делитесь изменениями с близкими.

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