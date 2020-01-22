Разумков заявляет, что перечислил зарплату за декабрь на благотворительность

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков перечислил свою зарплату в декабре на благотворительность.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Разумкова.

Однодневный доход спикер украинского парламента перечислил пострадавшим от пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а остальную часть зарплаты – в фонд "Таблеточки".

Так и экс-президент Украины Петр Порошенко четверть миллиона президентской зарплаты перечислил на благотворительность.

Как сообщалось, Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который накануне рассказал, когда Рада рассмотрит сокращение количества депутатов, за декабрь составила 37,3 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 54,1 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 34,6 тыс. гривен.

Зарплата Разумкова в сентябре составила 50,5 тыс. гривен, Стефанчука – 59,3 тыс. гривен, Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

10 ноября Разумков сложил полномочия лидера "Слуги народа", партия избрала вместо него Корниенко.