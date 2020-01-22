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  • С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин
22 января 2020, среда, 14:52 413
Происшествия 2020-01-22T14:57:19+02:00
Українські Новини
С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин

С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин

Таня Войтюк
ДТП, Авария, Novus, Левобережная, Парковка
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный
ДТП на парковке. Фото: Facebook/Киев оперативный

В Киеве на одной из стоянок возле супермаркета Novus на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный" в Facebook.

По словам очевидцев, девушка снесла зацепила пять автомобилей, и застряла передом в шестом. Виновница пыталась продолжить движение, однако ей помешали другие водители и свидетели происшествия. При этом также пишу, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, девушка въехала в припаркованные автомобили, в которых никого не было, так что ДТП обошлось без жертв.

Как сообщали Українські Новини, Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей из-за проблем с подушками и ремнями безопасности.

Ранее в Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины.

Также на бульваре Дружбы народов случилось ДТП с тремя автомобилями. Один из водителей транспортного средства не принял во внимание дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем BMW.

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