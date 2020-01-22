С кем не бывает: В Киеве девушка перепутала педали и на Porsche разбила сразу шесть машин

В Киеве на одной из стоянок возле супермаркета Novus на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный" в Facebook.

По словам очевидцев, девушка снесла зацепила пять автомобилей, и застряла передом в шестом. Виновница пыталась продолжить движение, однако ей помешали другие водители и свидетели происшествия. При этом также пишу, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, девушка въехала в припаркованные автомобили, в которых никого не было, так что ДТП обошлось без жертв.

Как сообщали Українські Новини, Toyota отозвала 3,4 млн автомобилей из-за проблем с подушками и ремнями безопасности.

Ранее в Киеве на проспекте Науки Mitsubishi протаранил припаркованные машины.

Также на бульваре Дружбы народов случилось ДТП с тремя автомобилями. Один из водителей транспортного средства не принял во внимание дорожную обстановку и выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем BMW.