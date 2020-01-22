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22 января 2020, среда, 08:58 119
Общество 2020-01-22T09:06:31+02:00
Українські Новини
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: как защитить себя в непогоду

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: как защитить себя в непогоду

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, погода в Киеве, Ветер, погода зимой, Прогноз
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Фото: dumka
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Фото: dumka

В то время как синоптики дали прогноз на 2020 год, в среду, 22 января, в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В столице объявлен первый уровень опасности — желтый, который обычно влечет за собой ряд последствий в виде оборванных проводов, поваленных деревьев, бигбордов и слетевшей кровли с крыш.

КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветра, так как в такую погоду крайне важно знать основные правила, чтобы защитить не только себя, но и имущество. Напомним, оповещение о непогоде —  это важная процедура, после которой коммунальные предприятия снимают с себя ответственность и не будут компенсировать пострадавшим расходы на ремонт автомобиля, на который, например, упало дерево.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НЕПОГОДУ:

  • все окна домов плотно закрыть, приобретая с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Карта Украины с температурой на 22 января. Фото: УкргидрометцентрКарта Украины с температурой на 22 января. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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