В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: как защитить себя в непогоду

В то время как синоптики дали прогноз на 2020 год, в среду, 22 января, в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. В столице объявлен первый уровень опасности — желтый, который обычно влечет за собой ряд последствий в виде оборванных проводов, поваленных деревьев, бигбордов и слетевшей кровли с крыш. КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветра, так как в такую погоду крайне важно знать основные правила, чтобы защитить не только себя, но и имущество. Напомним, оповещение о непогоде — это важная процедура, после которой коммунальные предприятия снимают с себя ответственность и не будут компенсировать пострадавшим расходы на ремонт автомобиля, на который, например, упало дерево. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НЕПОГОДУ: все окна домов плотно закрыть, приобретая с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Карта Украины с температурой на 22 января. Фото: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января. Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.