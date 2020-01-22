Рябошапка пожаловался Гончаруку, что не может насильно кормить заключенных в тюрьмах

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в местах несвободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В следственных изоляторах в 2019 году было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который заявил о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

Как сообщали Українські Новини, администрация Бориспольской исправительной колонии №119 удерживала отбывшего наказание заключенного сверх срока.

Ранее 4 сотрудника Одесской колонии №51 были ранены в результате бунта заключенных, который разгорелся 27 мая.

Также в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.