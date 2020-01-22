У Бородянского предлагают дать право каждому требовать проверок журналистов

Министерство культуры, молодежи и спорта инициирует проведение проверок профессиональных журналистов в рамках расследования дисциплинарного проступка.

Об этом говорится в опубликованной Минкультуры сравнительной таблице к законопроекту о дезинформации, передают Українські Новини.

Согласно законопроекту, основанием для привлечения профессионального журналиста к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка.

При этом отмечается, что дисциплинарным проступком профессионального журналиста является несоблюдение или ненадлежащее исполнение обязанностей профессионального журналиста, нарушение стандартов профессиональной этики журналиста, невыполнение решений ассоциации профессиональных журналистов или ее региональных советов.

Право на обращение в Комитет профессиональной этики журналистов относительно поведения профессионального журналиста, которое может быть основанием для дисциплинарной ответственности, имеет любое лицо, которому стали известны факты такого поведения.

При этом обращение по поводу поведения профессионального журналиста регистрируется Комитетом профессиональной этики журналистов и обрабатывается не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления.

Комитет профессиональной этики журналистов при этом проводит проверку сведений, изложенных в обращении, и обращается к профессиональному журналисту для получение объяснений.

Комитет профессиональной этики журналистов проводит проверку методом опрашивания лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния, имеющее признаки дисциплинарного проступка, а также получает информацию, необходимую для проведения проверки, кроме информации с ограниченным доступом.

По результатам проверки члены Комитета профессиональной этики журналистов составляют справку, которая должна содержать изложение обстоятельств, выявленных в ходе проверки, выводы и предложения о наличии оснований для возбуждения дисциплинарного дела.

Дисциплинарное дело в отношении профжурналиста рассматривается Комитетом профессиональной этики журналистов в течении 30 дней со дня нарушения.

При этом за совершение дисциплинарного проступка к профессиональному журналисту может быть применено приостановление членства в ассоциации на срок от 1 месяца до 1 года или прекращение членства в ассоциации при наличии определенных законом оснований.

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры инициирует создание Ассоциации журналистов с исключительным правом подтверждения профессиональности журналиста.





Также Бородянский угрожает журналистам уголовной ответственностью за дезинформацию до возвращения Донбасса и Крыма.