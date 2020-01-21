Коронавірус з Китаю перекинувся в США зафіксовано перший випадок

У США підтвердили перший випадок захворювання людини на пневмонію, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV. Про це у вівторок, 21 січня, заявили в Центрі з контролю і профілактики захворювань США, повідомляє ТАСС.

Наголошується, що випадок виявлений у штаті Вашингтон - захворювання діагностовано у чоловіка у віці близько 30 років, недавно прилетів з Китаю. Його стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, в кінці 2019 року в Китаї були зафіксовані перші випадки захворювання пневмонією нового типу. Збудником спалаху став новий вид коронавіруса. Він може викликати не тільки запалення легенів, але й дисфункції життєво важливих органів.

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу опублікувало рекомендації українцям із-за нового коронавіруса у Китаї, яким захворіло близько 300 осіб шестеро з яких померли

Як повідомляли Українські Новини, лікарі попередили про те, що смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини.

Тим часом світу загрожує спалах одного з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.