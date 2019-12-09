Миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет: эксперты

Грипп - одна из самых распространенных болезней, которая дает о себе знать практически каждый сезон. Только за последнюю неделю ноября в Украине 170,95 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями, согласно данным Минздрава. Однако, ученые из США предупредили о вспышке гриппа этой зимой по всему миру, которая не наблюдалась уже 15 лет. Об этом говорится в пресс-релизе MedicalXpress.

В США утверждают, что сезон гриппа в этом году начался особенно рано, а потому есть вероятность, что эпидемия выйдет на пик уже в декабре. Специалисты-эпидемиологи говорят, что в последний раз очень раннюю вспышку гриппа наблюдали в 2003-2004 годах и тогда заболевших было особенно много. Чего ждать в нынешнем зимнем сезоне, эксперты пока сказать затрудняются, но сейчас в некоторых больницах (например, в Новом Орлеане) пациентов с гриппом поступило больше, чем за всю прошлую зиму.

В целом по США оценивают, что в нынешнем сезоне стоит ждать 1,7 млн. случаев гриппа, 16 тыс. госпитализированных и около 900 летальных исходов.

В Европейском регионе к началу декабря повышенная активность гриппа наблюдалась в Британии. К 1 декабря Всемирная организация здравоохранения констатировала, что эпидемический сезон по гриппу начался: число заболевших растет вторую неделю подряд. В Европе в основном преобладает вирус гриппа типа "А", но четыре страны сообщили о преобладании гриппа типа "В".

По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, вызывающих инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Этот вид инфекции не представляет серьезной опасности для людей пожилого возраста, на которых обычно приходится большая доля смертей, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.

В стране уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч человек было госпитализировано, а число смертей достигло 900. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея. Предыдущий сезон гриппа, который был умеренным, хотя и продолжительным, закончился 49 тысячами смертей и 590 тысячами случаев госпитализации. В 2017-2018 годах эпидемия гриппа была более смертоносной и унесла жизни 61 тысячи американцев.

Существует вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце, что было бы необычно рано. Сезон гриппа обычно не достигает апогея к февралю. По словам специалистов, это может быть предвестником очень плохой эпидемиологической ситуации.

Как сообщали Українські Новини, с начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа.

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