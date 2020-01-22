На авто за границу: какие документы нужны водителям для въезда в другую страну

Для поездки за границу на автомобиле необходимо заранее подготовить документы и проверить действительно ли украинское национальное водительское удостоверение на территории страны, которую планируете посетить.

В сервисном центре Министерства внутренних дел разъяснили, какие документы необходимы для поездки за границу на собственном или чужом автомобиле.

Для пересечения границы лицом, являющимся владельцем автомобиля в страну, где признаются национальные удостоверения водителя необходимы следующие документы:

Национальное водительское удостоверение Свидетельство о регистрации транспортного средства Эмблема Украины на транспортном средстве Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Номерной знак на ТС

Документы для выезда за границу на своем авто в страну, где признают национальные водительские права

Для лиц, которые планируют путешествие в другую страну на чужом автомобиле необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства выдано на имя водителя на период поездки.

Документы для выезда за границу на чужом авто в страну, где признают национальные водительские права

В случае поездки в страну, которая не признает украинское национальное водительское удостоверение, необходимо оформить дополнительно Международное водительское удостоверение. Список стран, которые не признают украинские водительские права можно проверить на сайте МВД по ссылке.

Документы для выезда за границу на своем авто в страну, где признают только международные водительские права

Документы для выезда за границу на чужом авто в страну, где признают только международные водительские права

Также стоит обратить внимание на действующие международные требования к национальному удостоверению водителя перед поездками в страну, где они признаются. В случае, если водительское удостоверение не соответствует действующим международным требованиям, следует воспользоваться услугой обмена водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

В водительском удостоверении должны быть указаны:

Фамилия Имя и отчество Дата и место рождения Место жительства Орган, выдавший удостоверение Дата и место выдачи удостоверения Дата окончания действия удостоверения Номер удостоверения Подпись и / или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение Подпись владельца Категория / категории, или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение, с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий

Кроме того, к водительскому удостоверению должна прилагаться фотография владельца.

Национальное законодательство определяет дополнительные сведения, которые вносятся в удостоверение водителя, а также размер и тип переплета удостоверения.

Образец национального удостоверения водителя, соответствующий действующим международным требованиям. Фото: МВД

Как сообщали Українські Новини, 16 декабря водители начали тестировать приложение с электронными водительскими правами.

Также с октября заработало нововведение касательно информации в водительских удостоверениях. Теперь в случае обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор.

Тем временем, в Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон.