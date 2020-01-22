На авто за кордон: які документи потрібні водіям для в'їзду в іншу країну

Для поїздки за кордон на автомобілі необхідно заздалегідь підготувати документи та перевірити чи дійсне українське національне посвідчення водія на території країни, які плануєте відвідати.

У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ роз'яснили, які документи необхідні для поїздки за кордон на власному або чужому автомобілі.

Для перетину кордону особою, яка є власником автомобіля в країну, де визнаються національні посвідчення водія необхідні такі документи:

Національне посвідчення водія Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Розпізнавальний знак України на транспортному засобі Договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Номерний знак на ТЗ

Документи для виїзду за кордон на своєму авто в країну, де визнають національні водійські права

Для осіб, які планують подорож в іншу країну на чужому автомобілі необхідно мати Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видане на ім’я водія на період поїздки.

Документи для виїзду за кордон на чужому авто в країну, де визнають національні водійські права

У разі поїздки в країну, яка не визнає українське національне посвідчення водія, необхідно оформити додатково Міжнародне посвідчення водія. Список країн, які не визнають українські водійські права можна перевірити на сайті МВС за посиланням.

Документи для виїзду за кордон на своєму авто в країну, де визнають тільки міжнародні водійські права

Документи для виїзду за кордон на чужому авто в країну, де визнають тільки міжнародні водійські права

Також варто звернути увагу на чинні міжнародні вимоги до національного посвідчення водія перед поїздками в країну, де вони визнаються. У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, варто скористатися послугою обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС.

Водійське посвідчення має містити:

Прізвище Ім’я і по-батькові Дата і місце народження Місце проживання Орган, що видав посвідчення Дата і місце видачі посвідчення Дата закінчення дії посвідчення Номер посвідчення Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення Підпис власника Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій

Крім того, до водійського посвідчення повинна додаватися фотографія власника.

Національне законодавство визначає додаткові відомості, які вносяться в посвідчення водія, а також розмір і тип палітурки посвідчення.

Зразок національного посвідчення водія, що відповідає чинним міжнародним вимогам. Фото: МВС

Як повідомляли Українські Новини, 16 грудня водії почали тестувати застосунок з електронними водійськими правами.

Також з жовтня запрацювало нововведення щодо інформації в водійських посвідченнях. Тепер у разі обміну, заміни або відновлення водійського посвідчення, громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор.

Тим часом, в Україні водії зможуть оплачувати штрафи через смартфон.