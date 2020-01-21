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  • Гончарук занялся заоблачными зарплатами топ-чиновников и хочет их пересмотреть
21 января 2020, вторник, 21:42 195
Политика 2020-01-21T21:43:05+02:00
Українські Новини
Гончарук занялся заоблачными зарплатами топ-чиновников и хочет их пересмотреть

Гончарук занялся заоблачными зарплатами топ-чиновников и хочет их пересмотреть

Ольга Фандорина
Алексей Гончарук, зарплаты чиновников
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Премьер-министр Алексей Гончарук инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний и наблюдательных советов. Об этом Гончарук во вторник, 21 января сообщил на своей странице в Facebook.

По словам премьера, он поручил Министерству экономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и членов наблюдательных советов.

"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, 11 декабря Кабмин повысил оклад генпрокурора с 37 тыс. гривен до 93,6 тыс. гривен.


Кроме того, ТОП зарплат силовиков за ноябрь. Самая высокая зарплата в ноябре у силовиков - у заместителя генерального прокурора, специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. За ноябрь она составила 239 353 гривны. Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка находится на втором месте. В ноябре зарплата Рябошапки составила 195 тыс гривен. При этом оклад Рябошапки составил 37 тыс. гривен. 

Тем временем кто из министров получил больше всех в декабре. 

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