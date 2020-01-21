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21 січня 2020, вівторок, 21:42 7
Політика 2020-01-21T21:59:30+02:00
Українські Новини
Гончарук зайнявся фантастичними зарплатами топ-чиновників і хоче їх переглянути

Гончарук зайнявся фантастичними зарплатами топ-чиновників і хоче їх переглянути

Ольга Фандорина
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ініціював перегляд зарплат топ-менеджерів державних компаній та наглядових рад. Про це Гончарук у вівторок, 21 січня повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами прем'єра, він доручив Міністерству економіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і членів спостережних рад.

"Оплата праці повинна бути конкурентною і одночасно справедливою", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня Кабмін підвищив оклад генпрокурора з 37 тис. гривень до 93,6 тис. гривень.Крім того, ТОП зарплат силовиків за листопад. Найвища зарплата в листопаді у силовиків - у заступника генерального прокурора, спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого. За листопад вона склала 239 353 гривні. Оклад прокурора склав 63 432 гривні. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка знаходиться на другому місці. У листопаді зарплата Рябошапки склала 195 тис гривень. При цьому оклад Рябошапки склав 37 тис. гривень. Тим часом, стало відомо, хто з міністрів отримав більше всіх у грудні.
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