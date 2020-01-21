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21 января 2020, вторник, 18:59 103
Общество 2020-01-21T18:59:15+02:00
Українські Новини
В Лукьяновском СИЗО сменился смотрящий - вместо "Алика" стал "Кирюха"

В Лукьяновском СИЗО сменился смотрящий - вместо "Алика" стал "Кирюха"

Ольга Фандорина
СИЗО, Смотрящие, Лукьяновское СИЗО

В Лукьяновском следственном изоляторе Киева произошла смена "теневого" хозяина - бывший "смотрящий" по СИЗО Хусанолин Альберт Раисович по кличке "Алик" вышел на свободу более недели назад. Авторитет вышел по решению суда. Об этом сообщает "Страна".

В результате ухода "Алика", "пост" смотрящего от воров в законе в Лукьяновке занял бывший подчиненный "Алика" - авторитет по кличке "Кирюха". До выхода "Алика" на свободу, в криминальной иерархии Лукьяновского СИЗО "Кирюха" занимал пост "смотрящего" по блоку камер пожизненно-заключенных. Как бывший "смотрящий" - "Алик", так и нынешний - "Кирюха", ориентируются на украинского вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя".

Впрочем, по информации "Страны" в криминальных кругах, новоназначенный смотрящий по Лукьяновке пока занял этот "пост" с оговоркой "временно-исполняющий обязанности".

"Скоро в Лукьяновское СИЗО может быть поставлен другой смотрящий. Пока по этой теме идут переговоры между ворами в законе, но решающее слово по назначению будет за вором Лёрой Сумским (Сергеем Лысенко - Ред.), который контролирует практически все тюрьмы Украины" - рассказал источник Страны в криминальных кругах.

Стоит отметить, что назначение нового "смотрящего" по Лукьяновскому СИЗО может принести тому, кто его будет контролировать довольно большие дивиденды. Дело в том, что любой следственный изолятор Украины приносит в общак сотни тысяч гривен прибыли ежемесячно. Доходы общей воровской кассы складываются из отчислений от азартных игр, торговли наркотиками в СИЗО, мошеннических телефонных "разводов", а также "добровольно-принудительных" денежных перечислений состоятельных заключенных.

Лукьяновское СИЗО считается среди других подобных учреждений самым "жирным" - здесь под следствием находятся довольно состоятельные люди. По примерным подсчетам, Лукьяновское СИЗО приносит смотрящим от полумиллиона до 700 тысяч гривен ежемесячно.

И это не считая пожертвований от состоятельных узников. Например, бывший глава ГФСУ Роман Насиров в 2017 году негласно перечислил в общак Лукьяновки 50 тысяч долларов.

Как сообщали Українські Новини, в Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами.

Министерство юстиции намерено закрывать тюрьмы из-за недофинансирования, а также разрешить работу частных следственных изоляторов (СИЗО).

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