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21 января 2020, вторник, 18:35 33
Азия 2020-01-21T18:35:32+02:00
Українські Новини
В Китае ограничивают туризм из-за неизвестного вируса

В Китае ограничивают туризм из-за неизвестного вируса

Ольга Фандорина
Китай, Туризм, Вирус, Ограничение въезда

Власти китайского города Ухань, где зафиксировали вспышку нового вируса, усилили контроль над туристами для предотвращения распространения болезни. Об этом сообщает Синьхуа.

В частности, в городе ужесточили контроль, а также ввели мониторинг выездных туристических поездок из города в другие районы страны и за рубеж.

Уханьским туроператорам временно запретили организовывать групповые поездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.

Как сообщали Українські Новини, о вспышке вируса в Ухане начали говорить еще в начале января. Медики говорили, что это вирусная пневмония. Однако не смогли определить, с чем связана эта вспышка болезни. Кроме того, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет. 

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