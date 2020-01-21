В Китае ограничивают туризм из-за неизвестного вируса

Власти китайского города Ухань, где зафиксировали вспышку нового вируса, усилили контроль над туристами для предотвращения распространения болезни. Об этом сообщает Синьхуа.

В частности, в городе ужесточили контроль, а также ввели мониторинг выездных туристических поездок из города в другие районы страны и за рубеж.

Уханьским туроператорам временно запретили организовывать групповые поездки за пределы города, а местная полиция будет осуществлять выборочные проверки частных пассажирских автомобилей на наличие в багажниках живой птицы или диких животных при пересечении городской границы.

Как сообщали Українські Новини, о вспышке вируса в Ухане начали говорить еще в начале января. Медики говорили, что это вирусная пневмония. Однако не смогли определить, с чем связана эта вспышка болезни. Кроме того, Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

Тем временем миру грозит вспышка одной из самых масштабных эпидемий гриппа за последние 15 лет.