У Китаї обмежують туризм через невідомий вірус

Влада китайського міста Ухань, де зафіксували спалах нового вірусу, посилили контроль над туристами для запобігання поширенню хвороби. Про це повідомляє Сіньхуа.

Зокрема, в місті посилили контроль, а також ввели моніторинг виїзних туристичних поїздок з міста в інші райони країни і за кордон.

Уханьским туроператорам тимчасово заборонили організовувати групові поїздки за межі міста, а місцева поліція буде здійснювати вибіркові перевірки приватних пасажирських автомобілів на наявність в багажниках живої птиці або диких тварин при перетині міської межі.

Як повідомляли Українські Новини, про спалах вірусу в Ухані почали говорити ще на початку січня. Медики казали, що це вірусна пневмонія. Проте не змогли визначити, з чим пов'язана ця спалах хвороби. Крім того, Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Уханя.

Тим часом світу загрожує спалах одного з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.