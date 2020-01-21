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21 січня 2020, вівторок, 18:35 5
Азія 2020-01-21T18:37:36+02:00
Українські Новини
У Китаї обмежують туризм через невідомий вірус

У Китаї обмежують туризм через невідомий вірус

Ольга Фандорина
Туризм, Ухань

Влада китайського міста Ухань, де зафіксували спалах нового вірусу, посилили контроль над туристами для запобігання поширенню хвороби. Про це повідомляє Сіньхуа.

Зокрема, в місті посилили контроль, а також ввели моніторинг виїзних туристичних поїздок з міста в інші райони країни і за кордон.

Уханьским туроператорам тимчасово заборонили організовувати групові поїздки за межі міста, а місцева поліція буде здійснювати вибіркові перевірки приватних пасажирських автомобілів на наявність в багажниках живої птиці або диких тварин при перетині міської межі.

Як повідомляли Українські Новини, про спалах вірусу в Ухані почали говорити ще на початку січня. Медики казали, що це вірусна пневмонія. Проте не змогли визначити, з чим пов'язана ця спалах хвороби. Крім того, Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Уханя.

Тим часом світу загрожує спалах одного з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.

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