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  • Таинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей, - ученые
18 января 2020, суббота, 23:16 80
Мир 2020-01-18T23:16:01+02:00
Українські Новини
Таинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей, - ученые

Таинственным китайским вирусом могли заразиться уже сотни людей, - ученые

Валерия Драгомирова
Заражение, Ухань, Вирус, Китай
Вирус. Фото: pixabay
Вирус. Фото: pixabay

Число людей, заразившихся таинственным вирусом, который недавно появился в китайском Ухане, намного превышает официальные данные. Такое заявление сделали ученые, передает "BBC Россия".

По состоянию на субботу китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом. Но согласно оценкам британских экспертов, этот показатель на самом деле приближается к 1700.

"Эта ситуация меня тревожит намного больше, чем неделю назад", - говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.

Известно, что в декабре от вируса, вызывающего респираторные заболевания, скончались два человека. Первая его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.

Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Уханя; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.


Главным критерием при оценке масштабов проблемы стало количество случаев заболевания, выявленных в других странах.

Хотя вспышка заболевания произошла в городе Ухань в центре Китая, два случая были выявлены в также в Таиланде и один - в Японии.

"Это дало мне повод для опасений, - говорит Фергюсон. - То, что Ухань "экспортировал" эти три случая в другие страны, означает, что инфицированных должно быть намного больше, чем сообщалось".

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