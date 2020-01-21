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  • В Иране за убийство Трампа обещают 3 миллиона долларов награды, — СМИ
21 января 2020, вторник, 18:48 31
Азия 2020-01-21T18:49:44+02:00
Українські Новини
В Иране за убийство Трампа обещают 3 миллиона долларов награды, — СМИ

В Иране за убийство Трампа обещают 3 миллиона долларов награды, — СМИ

Таня Войтюк
Иран, Дональд Трамп, МАУ, США
Ахмад Хамзе. Фото: Isna
Ахмад Хамзе. Фото: Isna

Иран озвучил готовность заплатить три миллиона долларов наличных любому, кто сможет убить президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил депутат Меджлиса Ирана Ахмад Хамзе во время выступления 21 января, сообщает иранское информационное агенство Isna.

Как уточнил Хамзе, он говорит от имени народа провинции Керман, где родился убит вследствие авиаудара США генерал Касем Сулеймани.

"От имени народа Кермана я заявляю, что все керманци являются солдатами хаджа Касема. Мы даем три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - заявил Хамзе.

Также депутат выступил с призывом отнести в список мучеников погибших в катастрофе украинского самолета, упавшего вблизи Тегерана в начале января.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудил с представителем Президента Ирана передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

19 января в Киеве попрощались с погибшими при крушении самолета МАУ пилотами. Также в єтот день самолет Министерства обороны вернулся из Тегерана (Иран) с телами 11 погибших украинцев.

Ранее Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

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