На допит в ДБР Порошенка можуть доставити у супроводі спецназу та в наручниках

Колишній Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань у вівторок, 21 січня, у зв'язку з чим йому публічно погрожують примусовим приводом в ДБР.

Про це заявив керівник слідчого відділу центрального апарату ДБР Олег Корецький, повідомляє "КП".

За словами адвоката Олександра Сироти, примусовий привід свідка на допит обумовлений у Кримінально-процесуальному кодексі.

Недоторканність Петро Порошенко разом з іншими народними депутатами втратив 1 січня 2020 року, а дозвіл на примусовий привід повинен дати генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Якщо той, проти кого суд виніс рішення, чинить опір, його можуть доставити до слідчого в наручниках. Якщо не відкриває представникам закону двері, її мають право зламати і вивести людину силою", - підтвердив адвокат.

У разі відмови Петра Порошенка співпрацювати, його садибу в Кончі-Заспі може штурмувати спецназ, а якщо охорона екс-президента чинитиме опір, з'явиться нова кримінальна справа про невиконання рішення суду.

У відповідь на випад ДБР адвокат екс-президента заявив, що Порошенко сам з'явиться на допит, але 24-го числа.

Як повідомляли Українські Новини, Головань адвокат заявляв, що Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

Раніше стало відомо, що ДБР викликає Порошенка на допити 21 та 24 січня.