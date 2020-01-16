подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
  • Новости
  • Мир
  • Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на судебном заседании
16 января 2020, четверг, 18:11 55
Мир 2020-01-16T18:11:34+02:00
Українські Новини
Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на судебном заседании

Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на судебном заседании

Елизавета Кесельман
Великобритания, Меган Маркл, Принц Гарри, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Меган Маркл. Фото: Инстаграм/royallyobsessedpodcast
Меган Маркл. Фото: Инстаграм/royallyobsessedpodcast

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл готов при необходимости дать показания в суде против своей дочери Меган,  Об этом рассказала ее сводная сестра Саманта Маркл, передает Российская служба ВВС. 

"Если его позовут, он придет", - сказала она в интервью Би-би-си.

Издание Mail on Sunday выступает отвечиком по иску, поданному герцогиней Сассекской в связи с публикацией письма, которое Меган написала отцу незадолго до свадьбы. Газета заявила, что воспользуется на слушаниях полученными от Томаса Маркла материалами.

Меган назвала использование своей частной информации злоупотреблением и обвинила издание в нарушении авторских прав и цитировании вне контекста.

Mail on Sunday отрицает обвинения и утверждает, что публикация письма была обусловлена "существенным и законным" интересом общественности. Дата слушаний пока не назначена.

Предоставленные суду документы, на основе которых издание намерено выстраивать защиту, были получены от отца Меган.

К ним относятся текстовые сообщения, которые Томас Маркл отправил дочери незадолго до свадьбы

"Тот факт, что, судя по всему, значительная часть свидетельств была получена от него лично, и он, похоже, сотрудничает с газетой, дает возможность предположить, что его могут пригласить в суд для дачи показаний против собственной дочери", - рассказал корреспондент Би-би-си Джон Доннисон.

Почему был подан иск

В октябре 2019 года юридическая фирма Schillings, по поручению герцогини Сассекской, передала в Высокий суд в Лондоне иск против газеты Mail on Sunday и ее владельца, компании Associated Newspapers, в связи с неправомерным использованием частной информации, нарушением авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.

Тогда же принц Гарри сделал заявление, сказав, что пойти на такой шаг его супругу вынудила непрекращающаяся пропаганда.

Он вспомнил свою мать, покойную принцессу Диану: "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой все тех же сил".

Гарри и Меган сами оплачивают услуги адвокатов. По их словам, если им будет присуждена компенсация, все деньги будут переданы благотворительной организации, борющейся с травлей.

Когда произошел разрыв Меган с отцом?

Томас Маркл был приглашен на бракосочетание своей дочери с принцем Гарри, которое состоялось в мае 2018 года, однако не смог присутствовать из-за проблем с сердцем.

К тому же, он попал в неудобное положение, когда ряд изданий сообщили, что он сделал несколько постановочных фотографий своей подготовки к свадьбе и даже якобы заработал на этом деньги.

В декабре 2018 года в интервью телеканалу ITV он сказал, что с тех пор, как Меган вышла замуж за принца Гарри, он с ней не разговаривал.

В документах, переданных в суд Mail on Sunday, говорится, что за несколько дней до свадьбы Томас Маркл получил текстовое сообщение, подписанное "С любовью М и Г", в котором его пожурили за общение с прессой и на которое он якобы ответил: "...извините, что мой инфаркт причинил вам неудобства".

Как сообщали Українські Новини, Принц Гарри и его жена Меган Маркл, у которых в 2019 году родился первенец, объявили о намерении выйти из королевской семьи и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган выйти из королевской семьи.

Больше новостей о: Великобритания Меган Маркл Принц Гарри Выход Гарри и Меган из королевской семьи

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Новости
Два владельца YouTube-каналов чуть не потеряли свои каналы из-за мемов с котами 18:53
Рада одобрила бесплатное питание для детей переселенцев 18:42
Упреки в том, что Высший совет правосудия блокирует создание ВККС - не соответствуют действительности, - член ВСП 18:34
НАТО выступила за реформирование комплекса реформ в СБУ 18:18
Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на судебном заседании 18:11
больше новостей
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет 19:18
больше новостей
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Курс доллара постепенно возвращается к предновогоднему минимуму 11:07 Дополнено
больше новостей
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok