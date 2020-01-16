Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на судебном заседании

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл готов при необходимости дать показания в суде против своей дочери Меган, Об этом рассказала ее сводная сестра Саманта Маркл, передает Российская служба ВВС.

"Если его позовут, он придет", - сказала она в интервью Би-би-си.

Издание Mail on Sunday выступает отвечиком по иску, поданному герцогиней Сассекской в связи с публикацией письма, которое Меган написала отцу незадолго до свадьбы. Газета заявила, что воспользуется на слушаниях полученными от Томаса Маркла материалами.

Меган назвала использование своей частной информации злоупотреблением и обвинила издание в нарушении авторских прав и цитировании вне контекста.

Mail on Sunday отрицает обвинения и утверждает, что публикация письма была обусловлена "существенным и законным" интересом общественности. Дата слушаний пока не назначена.

Предоставленные суду документы, на основе которых издание намерено выстраивать защиту, были получены от отца Меган.

К ним относятся текстовые сообщения, которые Томас Маркл отправил дочери незадолго до свадьбы

"Тот факт, что, судя по всему, значительная часть свидетельств была получена от него лично, и он, похоже, сотрудничает с газетой, дает возможность предположить, что его могут пригласить в суд для дачи показаний против собственной дочери", - рассказал корреспондент Би-би-си Джон Доннисон.

Почему был подан иск

В октябре 2019 года юридическая фирма Schillings, по поручению герцогини Сассекской, передала в Высокий суд в Лондоне иск против газеты Mail on Sunday и ее владельца, компании Associated Newspapers, в связи с неправомерным использованием частной информации, нарушением авторских прав и закона о защите персональных данных, принятого в 2018 году.

Тогда же принц Гарри сделал заявление, сказав, что пойти на такой шаг его супругу вынудила непрекращающаяся пропаганда.

Он вспомнил свою мать, покойную принцессу Диану: "Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой все тех же сил".

Гарри и Меган сами оплачивают услуги адвокатов. По их словам, если им будет присуждена компенсация, все деньги будут переданы благотворительной организации, борющейся с травлей.

Когда произошел разрыв Меган с отцом?

Томас Маркл был приглашен на бракосочетание своей дочери с принцем Гарри, которое состоялось в мае 2018 года, однако не смог присутствовать из-за проблем с сердцем.

К тому же, он попал в неудобное положение, когда ряд изданий сообщили, что он сделал несколько постановочных фотографий своей подготовки к свадьбе и даже якобы заработал на этом деньги.

В декабре 2018 года в интервью телеканалу ITV он сказал, что с тех пор, как Меган вышла замуж за принца Гарри, он с ней не разговаривал.

В документах, переданных в суд Mail on Sunday, говорится, что за несколько дней до свадьбы Томас Маркл получил текстовое сообщение, подписанное "С любовью М и Г", в котором его пожурили за общение с прессой и на которое он якобы ответил: "...извините, что мой инфаркт причинил вам неудобства".

Как сообщали Українські Новини, Принц Гарри и его жена Меган Маркл, у которых в 2019 году родился первенец, объявили о намерении выйти из королевской семьи и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган выйти из королевской семьи.