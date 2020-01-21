Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали

Печерский районный суд Киева арестовал до 4 марта бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Данное решение суд вынес во вторник, передают Українськi Новини.

Срок ареста Павловскому исчисляется с 20 января.

Защита Павловского заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на это решение.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП 20 января.

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины провели ряд обысков в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.