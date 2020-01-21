В 2019 "Укрзализныця" увеличила перевозку пассажиров в ЕС на 14,9%

В 2019 году по сравнению с 2018 годом акционерное общество "Укрзализныця" увеличило перевозку пассажиров в направлении стран Европейского союза на 14,9% до 942,1 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"В течение 2019 "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского Союза и обратно 942,1 тыс. пассажиров, что на 14,9% больше показателя 2018 года. Самым популярным маршрутом стал "Киев - Перемышль", - говорится в нем.

Согласно сообщению, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль и обратно, в прошлом году воспользовались более 482 тыс. пассажиров.

Среди других популярных поездов № 67/68 "Киев - Варшава - Киев", который выбрала 61 тыс. пассажиров, № 35/36 "Одесса - Перемышль - Одесса" (59 тыс. пассажиров) и № 31/32 "Киев - Рига" (24 тыс. пассажиров).

Как сообщали Українськi Новини, из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры

Также ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова