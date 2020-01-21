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21 января 2020, вторник, 14:11 15
Кабмин 2020-01-21T14:16:11+02:00
Українські Новини
Оржель опроверг информацию о планах разделения Минэкоэнерго

Оржель опроверг информацию о планах разделения Минэкоэнерго

Ярина Вацяк
Министерства, Минэкоэнерго, Алексей Оржель
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель опроверг информацию о планах разделения Минэкоэнерго на два отдельных министерства.

Об этом он сообщил в ходе презентации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года, передают Українські Новини.

"Ни Президент, ни премьер-министр не говорили о разделении министерства... У меня был с ним разговор (с председателем фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией), он сказал мне, что это было взято из контекста", - сказал Оржель.

По его словам, из-за разделения министерств может возникнуть конфликт интересов.

Также Оржель считает, что объединение министерств является абсолютно правильным шагом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Арахамия заявил о возможности разделения Минэкоэнерго на два отдельных министерства в связи с возникшим конфликтом интересов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды создается на основе Министерства экологии и природных ресурсов, а не Министерства энерегетики и угольной промышленности. Таким образом, Министерство энергетики и угольной промышленности присоединяется к Министерству экологии и природных ресурсов.

Тем временем, Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России.

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