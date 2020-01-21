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21 января 2020, вторник, 14:25 42
Экономика 2020-01-21T14:25:08+02:00
Українські Новини
Гривна подскочила после длительного падения

Гривна подскочила после длительного падения

Анна Рудык
Курс гривны, курс доллара, Курс НБУ, Курс валют
Гривны. Фото: hvylya.org
Гривны. Фото: hvylya.org

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22 января, на 4,43 коп. до 24,254 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 января, на 9,44 коп. до 24,2983 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 21 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 января, вырос на 1 копейку до 3,50 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 января на 0,47 коп. до 24,4274 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,93 коп. до 24,1285 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 января, на 7,30 коп. до 24,3257 UAH/USD.

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