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21 января 2020, вторник, 11:35 84
Судебная власть 2020-01-21T11:54:51+02:00
Українські Новини
Окружной админсуд снова избрал главой суда Павла Вовка

Окружной админсуд снова избрал главой суда Павла Вовка

Елизавета Драбкина
Окружной административный суд Киева, Генпрокуратура, Павел Вовк
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда

Окружной административный суд Киева избрал главой суда Павла Вовка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 21 января состоялось собрание судей Окружного админсуда, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда.

39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Вовка.

Кроме того, во время собрания судей были обсуждены итоги осуществления судопроизводства Окружным админсудом в 2019 году, а также актуальные вопросы судебной практики.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре стало известно, что Генпрокуратура остановила расследование дела против Вовка. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Волка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Тем временем Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов, в частности, ВККС.

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Окружной админсуд снова избрал главой суда Павла Вовка
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