Де найчастіше відпочивали українці: в топ-5 напрямків потрапив Китай

В 2019 році українці найчастіше бронювали тури в Єгипет і Туреччину. На ці дві країни припадає майже 75% від усіх турів, заброньованих українцями за минулий рік.

Про це повідомляє Avianews з посиланням на статистику сервіс misto.travel.

Так, відпочинок у Єгипті обрали 48,26% туристів, в Туреччині - 26,27%. Третє місце зі значним відставанням зайняли автобусні тури — 4,82%.

Четверте і п'яте місця розподілили з невеликою різницею ОАЕ (3,69%) і Китай (3,21%). "Відкриття року — Китай, чартерні програми Join UP! і Kompas за доступними цінами вивели цей напрямок у топ продажів", — пояснили статистику в сервісі бронювання.

Серед туроператорів першу сходинку займає Join UP! (35,76%), популярність якого сервіс пояснює доступними цінами та обширною польотною програмою.

"Слідом за ним йде Anex Tour (22,96%), основними перевагами якого є доступні Єгипет і ОАЕ і чартерні програми в екзотичні країни. А бронзу отримує TUI (9,79%), який показав відмінні показники у літньому сезоні", — розповіли в misto.travel.

Ціна заброньованих турів в різні місяці 2019 року. Інфографіка: avianews

Сервіс звертає увагу, що тенденції онлайн бронювання дещо відрізняються від покупки туру в звичайних турагентствах: "В онлайні переважно бронюють гарячі тури з вильотом на найближчі дати, бюджетні тури і готелі, популярні масові напрямки (такі як Єгипет чи Туреччина)".

Через ці фактори ця статистика може дещо відрізнятися від загальної тенденції в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у посольстві України нагадали українцям про правила перетину провезення багажу, а також перебування на території Єгипту.

Крім того, Українські Новини зібрали найцікавіші варіанти, де можна відпочити взимку на море а також писали про найпопулярніші туристичні напрямки, які будуть користуватися попитом в українців в наступному році.