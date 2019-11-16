Зимой в лето: куда поехать зимой отдохнуть на пляже

С приближением холодов и когда глаз уже не радуют яркие краски лета, все чаще приходит мысль об отдыхе зимой на море. А ведь отдых в декабре или даже феврале может быть ничуть не хуже летнего. Главное, выбрать правильное направление. Кроме того, приближаются рождественские праздники, которые в Украине будут отмечать два раза, а с ними и длинные выходные.

Українські Новини собрали самые интересные варианты, где можно отдохнуть зимой на море.

Мексика

Для тех, кто ищет необычных и ярких впечатлений. Отдых в Мексике порадует смесью индейской, испанской и карибской культур. Здесь можно насладиться отдыхом на лучших пляжах Ривьера-Майя и Канкуна, дайвингом на острове Косумель, древними памятниками загадочных цивилизаций и текилой, вкусной кухней и зажигательными танцами.

Путешествие лучше запланировать на ноябрь-апрель. Воздух зимой прогревается до +27, вода на Тихоокеанском побережье – до +24°C, на Карибском море – до +25°C.

Куба

На Кубу лучше отправляться с декабря по май. Воздух прогревается до + 26°C, вода до +23°C.

Именно зимой больше всего проходит праздников и фестивалей. Чего только стоят знаменитые февральские карнавалы Кубы! Пожалуй, отправиться на Остров Свободы стоит даже ради них одних. А ведь карнавалом ваша поездка наверняка не ограничится.

Доминиканская Республика

Отдых зимой в Доминиканской республике напоминает Турцию и Египет, только с белоснежным песком и на берегу Карибского моря. Колумб считал Доминиканскую республику самой прекрасной страной для отдыха. Ниже 25°C температура не опускается. Самый популярные курорты это Пунта Кана, Ла Романа, Бока Чика.

Канары

В водах Атлантического океана недалеко от западного побережья Африки находятся Канарские острова. Тенерифе, Фортвентура (Канары) и Гран Канария являются отличным местом для пляжного отдыха зимой. Канарские острова дарят множество впечатлений - сказочно красивая природа, вулканы, океан, экскурсии на разные вкусы и ночная жизнь. Это место подходит тем, кто не выносит изнуряющую жару. Температура воздуха с мая по ноябрь колеблется в пределах +22°C - +27°C, с декабря по апрель - +18°C - +21°C.

ГОА (Индия)

Курорт, который условно разделяется на две части – северный и южный. Северный ГОА – это место молодежной тусовки и ночной жизни с недорогими отелями и публичными пляжами. В 80-х годах здесь обосновали для себя свободолюбивые хиппи.

На побережье Южного ГОА преобладают более фешенебельные отели для тихого отдыха. Здесь хорошо отдыхать парами и семьями с детьми. На ГОА температура воздуха зимой держится на уровне 28-32 °C, а температура воды - 23-25 °C.

Фото: pixabay.com

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