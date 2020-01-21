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21 января 2020, вторник, 09:49 75
Происшествия 2020-01-21T09:49:35+02:00
Українські Новини
В центре Киева в здании ЦИК застрелился парень в камуфляже

В центре Киева в здании ЦИК застрелился парень в камуфляже

Надежда Комендантова
ЦИК, Самоубийство, Госпогранслужба
Ярослав Розумняк. Фото: Информатор
Ярослав Розумняк. Фото: Информатор

В Киеве по адресу площадь Леси Украинки, 1 прозвучал выстрел. А чуть позже в здании Центральной избирательной комиссии нашли труп парня с огнестрельным ранением. Он был одет в камуфляжную форму.

Оказалось, что погибший работал в управлении государственной охраны. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу УГО.

Из собственных источников нам стало известно, что погибшего звали Ярослав Розумняк. Ему было 25 лет и в тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК. Известно, что около 18:20 его нашли с огнестрельным ранением в голове. Предварительная причина — самоубийство. Подробности устанавливает следствие.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко.

Также в Киеве жестоко избили ветерана АТО и его жену, оба находятся в коме.

Тем временем Рада предоставила статус добровольцам АТО до закона о суверенитете Донбасса.

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