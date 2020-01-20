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20 січня 2020, понеділок, 23:55 6
Азія 2020-01-20T23:55:02+02:00
Українські Новини
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини

Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини

Таня Войтюк
Хвороба, Китай, Вірус, Пневмонія, Медицина
У Китаї вирує вірус. Фото: pixabay
У Китаї вирує вірус. Фото: pixabay

У той час як невідомим китайським вірусом могли заразитися вже сотні людей, Китай підтвердив, що новий тип коронавірус, який викликав спалах пневмонії, здатний передаватися, в тому числі від людини до людини.

Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що експерти Держкомітету з питань охорони здоров'я Китайської Народної Республіки підтвердили факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі. В даний час відомо про 14 хворих медпрацівників.

"Доведено, що два випадки захворювання в провінції Гуандун на півдні країни пов'язані саме з цим типом передачі вірусу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, про спалах вірусу в Ухані почали говорити ще на початку січня. Медики казали, що це вірусна пневмонія. Проте не змогли визначити, з чим пов'язаний цей спалах хвороби. Крім того, Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Уханя.

Тим часом світу загрожує спалах одніє з найбільш масштабних епідемій грипу за останні 15 років.

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